Послы стран G7 будут помогать Украине в преодолении коррупции
Вчера, 23:40 Анастасия Иванова
Группа послов стран "Большой семерки" в Украине под председательством Великобритании продолжит поддержку нашего государства в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев.
Об этом сообщается на Твиттер-странице группы послов стран G7.
"Мы продолжим работать с украинской властью, экспертами и гражданским обществом для поддержки Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев. Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности", - говорится в сообщении.
Полный список приоритетов на 2021 г. дипломаты пообещали объявить позже.
По материалам: gogetnews.info