Послы стран G7 будут помогать Украине в преодолении коррупции

Анастасия Иванова

Группа послов стран "Большой семерки" в Украине под председательством Великобритании продолжит поддержку нашего государства в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев.Об этом сообщается на Твиттер-странице группы послов стран G7."Мы продолжим работать с украинской властью, экспертами и гражданским обществом для поддержки Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев. Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности", - говорится в сообщении.Полный список приоритетов на 2021 г. дипломаты пообещали объявить позже.