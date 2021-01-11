Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Послы стран G7 будут помогать Украине в преодолении коррупции

Послы стран G7 будут помогать Украине в преодолении коррупции

Послы стран G7 будут помогать Украине в преодолении коррупции
Группа послов стран "Большой семерки" в Украине под председательством Великобритании продолжит поддержку нашего государства в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев.

Об этом сообщается на Твиттер-странице группы послов стран G7.

"Мы продолжим работать с украинской властью, экспертами и гражданским обществом для поддержки Украины в проведении реформ, стимулирующих экономическое развитие на благо всех украинцев. Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности", - говорится в сообщении.
Полный список приоритетов на 2021 г. дипломаты пообещали объявить позже.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Правящая партия Казахстана сохранила большинство в новом парламенте
Правящая партия Казахстана сохранила большинство в новом парламенте
Неуважение к собственному языку — эксперт о переименовании Литвой Грузии
Неуважение к собственному языку — эксперт о переименовании Литвой
Морозы остановили экспорт казахской нефти через Россию
Морозы остановили экспорт казахской нефти через Россию
Более 4 тысяч ребят занимались в астраханском «Кванториуме» в 2020 году
Более 4 тысяч ребят занимались в астраханском «Кванториуме» в 2020
В Волгоградской области подвели итоги добровольческого проекта «Сессия здоровья»
В Волгоградской области подвели итоги добровольческого проекта
Эксперты «Сириуса» разберут со школьниками задания ВсОШ по литературе
Эксперты «Сириуса» разберут со школьниками задания ВсОШ по литературе
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в "Холостяке", но она это отрицает
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый
Кобахидзе сменит Иванишвили на посту лидера «Грузинской мечты»
Кобахидзе сменит Иванишвили на посту лидера «Грузинской мечты»
Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми путешествует по Африке
Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе полугодие
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе

Топ на сегодня

Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
В ЛНР сообщили о нарушении перемирия Украиной
В ЛНР сообщили о нарушении перемирия Украиной
Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек
Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 63%
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 63%
Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия
Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия

Еще по теме

Послы G7 одобрили новое соглашение Украины с МВФ
Отставка главы НБУ: послы "Большой семерки" предупреждают о подрыве реформ в Украине
Послы G7 приветствуют сотрудничество Украины с МВФ
Послы G7 заявили о поддержке внедрения медреформы в Украине