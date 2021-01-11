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Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе

Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе

Президент России Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Нагорном Карабахе.

"Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года", - сказал президент России.

Президент России также отметил, что по просьбе армянской и азербайджанской сторон для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, был развернут российский миротворческий контингент, создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня.

При посредничестве России успешно функционирует международный центр гуманитарного реагирования, в рамках которого решаются "насущные вопросы, связанные с налаживанием нормальной жизни населенных пунктов, реконструкцией разрушенной инфраструктуры, защитой памятников истории, религии и культуры".

"Сотрудники центра занимаются восстановлением энерго- и теплоснабжения. Из России в зону конфликта уже доставлено свыше 800 тонн стройматериалов и всего более 1,5 млн тонн гуманитарных грузов. Населению предоставляется медицинская помощь", - констатировал Путин.

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По материалам: uposters.ru

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