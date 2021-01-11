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Российский хоккеист рассказал о сложностях жизни в США

Российский хоккеист рассказал о сложностях жизни в США

Защитник ЦСКА Егор Рыков поделился впечатлениями от периода выступлений в США. В минувшем сезоне россиянин был в клубе "Нью-Йорк Рейнджерс" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист признался, что скучал по родине и главной трудностью, с которой он столкнулся в Штатах, был непривычный менталитет американцев.

"Скучал по родине. Дом есть дом. Сейчас, наверное, не время оценивать. Там была совсем другая жизнь, новый опыт. Что было самым сложным после переезда? Наверное, даже не язык, а менталитет. Люди там совсем другие," - цитирует слова спортсмена сайт армейского клуба.

Языковой барьер тоже мешал Рыкову адаптироваться в другой стране, но несмотря на незнание иностранных языков, он смог общаться с легионерами в ЦСКА.

Языковой барьер тоже был. Если бы чуть лучше знал английский, наверное, было бы проще. В раздевалке меня понимали, мог общаться наборами фраз. Здесь, в ЦСКА, тоже могу с иностранными ребятами пообщаться, перекинуться парой фраз. Да и они, наверное, привыкли, понимают нас.

Егор Рыков - российский хоккеист, защитник клуба АХЛ "Хартфорд Вулф Пэк", входящего в систему команды НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс". С 2015 года играл в КХЛ в составе СКА. Обладатель Кубка Гагарина (2017).

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По материалам: uposters.ru

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