Российскую гречку стали поставлять в Японию, а макароны в Великобританию

Лидия Мартынова

Один из крупнейших российских производителей макарон, муки и круп — компания «Макфа» начала прямые поставки гречневой крупы в крупную японскую торговую сеть. Как сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса при Минсельхозе, контракт заключен с ретейлером, имеющим 850 торговых точек по всей Японии.

«В декабре компания отгрузила первую партию гречневой крупы объемом 10 тонн», — уточняется в сообщении ведомства.

Компания планирует наладить регулярные поставки и значительно увеличить объемы. В целом в структуре продаж производителя доля экспорта пока незначительна, но согласно планам, она должна вырасти до 10% от общего объема выручки к 2024 году.

Следует отметить, что для реализации экспортного потенциала развернута инвестиционная программа стоимостью 30 миллионов евро, включающая приобретение новых линий короткорезанных макаронных изделий, модернизацию площадки для фасовки круп, строительство логистического центра. Среди других стран, открытых для поставок компании в 2020 году, — Великобритания, куда производитель начал поставлять макаронные изделия, а также Канада, куда возобновился экспорт муки.