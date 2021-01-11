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Роструд сообщил количество выходных на празднование Дня защитника Отечества

Роструд сообщил количество выходных на празднование Дня защитника Отечества

Россиян ожидают выходные с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, но предшествующая им рабочая неделя будет шестидневной в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя», — указали сегодня, 11 января, в пресс-службе Роструда.

Как напомнили в ведомстве, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными, а рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноябре россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю на работу выходят с 1 по 3 ноября, а отдыхают с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.


# Россия
По материалам: eadaily.com

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