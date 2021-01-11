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Руническая астрология: какие подобрать руны богатства и славы по Знаку Зодиака

Руническая астрология: какие подобрать руны богатства и славы по Знаку Зодиака

Привлечь в жизнь деньги и процветание можно разными способами. Астрологи рекомендуют использовать силу рун, которая поможет изменить жизнь к лучшему. Подбирать их лучше всего по Знаку Зодиака.


Руническая астрология — наука, позволяющая каждому найти рунические символы, с помощью которых можно защититься от проблем и привлечь в жизнь все, что делает людей счастливыми. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с рунами богатства и славы, подобранными по Знакам Зодиака. С их помощью получится привлечь финансовое благополучие и получить признание окружающих людей.

Овен

Феху — руна собственности и достатка. С ее помощью Овны смогут найти свое призвание и быстро встать на ноги, получая прибыль. Тем, кто ищет себя, стоит носить с собой рунический символ, который поможет активно работать и обходить стороной авантюры, способные испортить репутацию и оставить без средств к существованию.

Телец

Турисаз — руна, расчищающая путь. Она дает силы бороться с превратностями судьбы и стремительно расти в деловой среде. Сила руны заключается в умении отделять важное от наносного и не сворачивать с пути, ведущего к славе и богатству. Используя этот символ, Тельцы смогут обрести счастье и научиться действовать так, чтобы оставить противников и конкурентов за спиной.


Близнецы

Райдо — руна движения, путешествия, поиска. Этот символ помогает просчитывать наперед, предвидеть будущее и ловко обходить стороной ловушки, мешающие привлекать финансовое благополучие. Благодаря этому символу Близнецы будут с легкостью находить пути развития и быстро обретут популярность.

Рак

Гебо — руна, позволяющая обрести единство и целостность. Она помогает эффективно распоряжаться временем, укреплять взаимоотношения, безошибочно находить серьезных деловых партнеров. Ракам этот символ помогает опираться не на эмоции, а на доводы разума, приходить к цели и не предпринимать действий, ведущих к провалу.

Лев

Хагалаз — руна, позволяющая освободиться от нежелательного влияния, развить интуицию и контролировать свои способности, направляя их на достижение материального благополучия. Львам этот символ помогает контролировать бушующую энергию и направлять ее в русло достижения необходимых целей.


Дева

Иса — руна, дающая уверенность в завтрашнем дне. Девам этот символ помогает фокусировать внимание на важных делах, с легкостью разрешать сложные вопросы и находить пути для привлечения материального благополучия. Иса дает возможность обрести славу и почитание за счет верных решений и умения контролировать эмоции.

Весы

Эйваз — руна, укрепляющая выносливость, освобождающая от страхов и развивающая скрытые таланты. Весам этот символ помогает преодолевать страхи и неуверенность, делать верные шаги и избегать ситуаций, способных опорочить личность и лишить материального благополучия.

Скорпион

Альгиз — руна поддержки, покровительства и защищенности. Скорпионам этот рунический символ помогает генерировать творческие идеи, обретать душевное равновесие, не поддаваться на провокации и добиваться своих целей честным путем. Альгиз помогает высвобождать внутренние ресурсы для достижения желаемого.

Стрелец

Тиваз — знак силы и мужества, воли к победе и бесстрашия. Стрельцам этот рунический символ помогает стать бдительными, работать методичнее, бороться с невзгодами и укреплять веру в собственные силы. Тем, кто хочет достичь процветания и славы, руна поможет вести себя достойно.

Козерог


Эваз — руна, привлекающая в жизнь счастливые события. Козерогам этот символ помогает не останавливаться в развитии, быстро ориентироваться и находить источники изобилия. Благодаря поддержке Эваза Козероги могут быстро добиваться поставленных целей и преодолевать трудности на пути.

Водолей

Лагуз — руна, позволяющая усиливать интуицию, без которой невозможны великие открытия. Водолеям этот символ помогает видеть больше и находить источники финансового благополучия там, где этого не могут сделать другие. Лагуз помогает приспосабливаться к обстоятельствам и оказываться в нужное время в нужном месте.

Рыбы

Отала — руна, позволяющая двигаться вперед, не цепляясь за отжившее прошлое. Рыбам этот рунический символ дает веру в себя, возможность освобождаться от чужого навязанного мнения, смело браться за решение серьезных вопросов и обретать материальное благополучие. Отала также помогает взойти на пьедестал славы благодаря честному труду.

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По материалам: dailyhoro.ru

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