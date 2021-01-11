Samsung представил телевизор с одновременным просмотром контента с 4 источников

Влада Некрасова

Компания Samsung представила телевизор MicroLED с фиксированными размерами 110,99 и 88 дюймов, оснащенный функцией Multiview с возможностью подключать к экрану четыре устройства одновременно.Об этом сообщает Cnet.Технология MicroLED обеспечивает идеальные уровни черного и высокую яркость, поскольку использует миллионы крошечных светодиодов для непосредственного создания изображения. Она потенциально лучше OLED, потому что устраняет возможность выгорания экрана, что приводит к пятнам на дисплее.Издание отмечает, что 110-дюймовый телевизор MicroLED имеет размер четырех 55-дюймовых телевизоров, которые соединены между собой, а функция MultiView позволяет одновременно подключать несколько устройств и отображать четыре экрана одновременно. Например, пользователь может просматривать новости, фильмы и приложения на общем экране.Компания Samsung полностью удалила рамку вокруг экрана и достигла соотношения 99,99% дисплея к корпусу телевизора. Девайс может передавать 5.1-канальный звук и оснащен функцией отслеживания объектов, чтобы следить за формами, которые движутся по экрану.Согласно сообщению Cnet, компания представила 110-дюймовый MicroLED в Корее в прошлом месяце. Он стоит 170 миллионов вон, примерно 156 тыс. долларов.