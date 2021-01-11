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Сегодня отмечают день заповедников

Сегодня отмечают день заповедников

Ежегодно 11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков, учрежденный в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы.

Сегодня этот праздник поддерживают многие экологические организации и движения. Дата 11 января выбрана не случайно — в этот день в 1917 году в России образовали первый государственный заповедник — Баргузинский. Он был создан для сохранения популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. В 1986 году решением ЮНЕСКО заповеднику присвоили статус биосферного, и сегодня он является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное ожерелье». Это Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парки.


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• День 11 января в истории

Заповедники сохраняют 80% видов растений и животных. Всего в России насчитывается около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, среди которых 110 заповедников, 46 национальных парков и 71 государственный природный заказник. Общая площадь особо охраняемых природных территорий федерального и регионального уровня составляет около 232,5 миллиона гектаров с учетом морской акватории. В целом это более 13% площади России.
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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