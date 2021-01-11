Школьники Липецкой области вернулись за парты

Алексей Вольцев



Школьники Липецкой области приступили к занятиям в очном режиме, сообщает пресс-служба Управления образования и науки региона.



«Большинство школ региона работают штатно. Из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в двух школах Добринского и Липецкого районов закрыты 12 классов, 175 учеников обучаются дистанционно. По этой же причине полностью закрыты две школы в Задонском районе. Для 898 учеников организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий», – указано в информационном релизе.



По данным на 11 января 2021 года, в Липецкой области нет учебных заведений, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19.



«Мы призываем муниципальные отделы образования усилить контроль за ситуацией. Нам нужно защитить и сохранить здоровье не только школьников и воспитанников детских садов, но и педагогов. После зимних каникул образовательные учреждения региона продолжают работу с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции», – заявила начальник Управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.



В соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса во всех образовательных организациях расписание составлено с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей. Для этого используются различные входы в школу, график занятий смещен, за каждым классом закреплен отдельный кабинет.

В каждой школе утвержден план профилактических мероприятий. Термометрия детей и педагогов проводится дважды в день, все классы и рекреации регулярно проветриваются.



