Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Школьники Липецкой области вернулись за парты

Школьники Липецкой области вернулись за парты

 
Школьники Липецкой области приступили к занятиям в очном режиме, сообщает пресс-служба Управления образования и науки региона.
 
«Большинство школ региона работают штатно. Из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в двух школах Добринского и Липецкого районов закрыты 12 классов, 175 учеников обучаются дистанционно. По этой же причине полностью закрыты две школы в Задонском районе. Для 898 учеников организовано электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий», – указано в информационном релизе.
 
По данным на 11 января 2021 года, в Липецкой области нет учебных заведений, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19.
 
«Мы призываем муниципальные отделы образования усилить контроль за ситуацией. Нам нужно защитить и сохранить здоровье не только школьников и воспитанников детских садов, но и педагогов. После зимних каникул образовательные учреждения региона продолжают работу с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции», – заявила начальник Управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.
 
В соответствии с новыми санитарными правилами об организации образовательного процесса в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса во всех образовательных организациях расписание составлено с учетом реализации требования Роспотребнадзора о максимальной разобщенности детей. Для этого используются различные входы в школу, график занятий смещен, за каждым классом закреплен отдельный кабинет.

В каждой школе утвержден план профилактических мероприятий. Термометрия детей и педагогов проводится дважды в день, все классы и рекреации регулярно проветриваются.
 
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми путешествует по Африке
Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе полугодие
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе
«Точки роста» откроются в трех городских округах Колымы в 2021 году
«Точки роста» откроются в трех городских округах Колымы в 2021 году
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»
Квартиры в новостройке: возможные риски и критерии выбора
Квартиры в новостройке: возможные риски и критерии выбора
Интерактивная песочница для детей
Интерактивная песочница для детей
Ученые выяснили, почему кошки мнут лапками
Ученые выяснили, почему кошки мнут лапками
Российский хоккеист рассказал о сложностях жизни в США
Российский хоккеист рассказал о сложностях жизни в США
В Афганистане арестовали пятерых пакистанских шпионов-диверсантов
В Афганистане арестовали пятерых пакистанских шпионов-диверсантов
«Газпром» включил в Европе форсаж
«Газпром» включил в Европе форсаж

Топ на сегодня

На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу с начала года
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января

Еще по теме

Девять школ области на карантине Новости, Образование
Девять школ области закрылись из-за эпидемии гриппа
Рост ОРВИ. В Чуйской области на карантин закрыли уже 30 школ
В Липецкой области завершилась Декада образования