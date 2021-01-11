«Точки роста» откроются в трех городских округах Колымы в 2021 году

Влада Некрасова

В Магаданской области продолжается реализация национального проекта «Образование», в рамках которого в 2021 году планируется запустить центры «Точка роста» Минпросвещения России в трех городских округах региона, сообщает Министерство образования Магаданской области.

К 1 сентября «Точки роста» откроются в трех городских округах: Ольском, Омсукчанском и Хасынском – в поселках Палатка и Дукат и селе Клёпка.

Также в 2021 году в регионе планируется проведение IV регионального чемпионата «Абилимпикс» и V регионального чемпионата WorldSkills, обновление материальной базы образовательных учреждений, открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

«Создаваемый центр будет оснащен современными средствами обучения, что позволит использовать передовые программы повышения квалификации, в том числе с учетом международного опыта, отвечающие ключевым направлениям развития Российской Федерации. Учреждение обеспечит комплексное повышение компетенций управленческих команд общеобразовательных организаций, позволит повысить эффективность финансовой, хозяйственной, содержательной и организационной деятельности образовательной организации, а также минимизировать издержки за счет эффективных управленческих решений», – рассказали в Министерстве образования Магаданской области.