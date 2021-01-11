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Участникам конкурса «Большая перемена» расскажут о городской безопасности

Участникам конкурса «Большая перемена» расскажут о городской безопасности

2021 год в сообществе конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» открывается месяцем «Меняй мир вокруг!», который посвящён креативной экономике и урбанистике, сообщает Минпросвещения России.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В рамках его первой недели, которая называется «Под защитой», школьники узнают о том, как в городе сделать свою жизнь безопасной, как заботиться об окружающей среде, а также смогут принять участие в тематических конкурсах и челленджах и стать авторами социальной рекламы.

Ведущими прямых эфиров станут победители конкурса «Большая перемена» Ванесса Жилкина из Липецкой области и Родион Ирицьян из Краснодарского края.

11 января старт неделе даст онлайн-лекторий «Безопасный город», где главный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк расскажет о функционале программы.

Также участникам конкурса в рамках челленджа «Лайфхаки: как сделать город безопасным» будет предложено записать видео, в котором они дадут пять полезных советов для детей и взрослых на тему безопасности.

12 января в сообществе конкурса «Большая перемена» стартует челлендж «Экологический след». Участникам предстоит присоединиться к проекту «Экологический след» и рассчитать меру воздействия людей в своём населённом пункте на среду обитания на ближайшие 20 лет (до 2040 года). Школьникам будет предложено рассказать о перспективах экологического развития своего населённого пункта.

13 января в прямом эфире состоится встреча с учёным секретарём Института градостроительного и системного проектирования кандидатом биологических наук Еленой Корневой, которая расскажет школьникам о программе «Зелёные крыши. Здоровый город».

15 января пройдёт онлайн-лекторий, посвящённый экологической безопасности.

16 января состоится лекторий на тему защиты окружающей среды в условиях городской жизни.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

С 31 октября по 5 ноября 2020 года в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 миллиону рублей, эти средства они смогут направить на оплату обучения. Кроме того, у них появится возможность добавить 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9–10-х классов получили по 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в МДЦ «Артек».

20 лучших школ получили финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тысяч рублей.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

# Общество
По материалам: edu.ru

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