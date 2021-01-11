Ученые рассказали о первых встречах с карликовыми жирафами

Вадим Карасев

Ученые из Фонда сохранения жирафов (Giraffe Conservation Foundation) и Смитсоновского института биологии охраны природы (Smithsonian Conservation Biology Institute) рассказали о ведущихся уже несколько лет наблюдениях за карликовыми жирафами, встреченными в Уганде и Намибии. Двое взрослых жирафов имеют характерную для своего вида внешность, но значительно ниже своих сородичей из-за необычно коротких ног. Жирафы не принадлежат к особому виду, и их рост, видимо, вызван генетической аномалией. Ученые говорят, что ранее карликовость среди жирафов не наблюдалась ни в дикой природе, ни в неволе.

Необычного жирафа впервые увидели в национальном парке Мурчисон-Фоллз в Уганде. Он принадлежит к нубийскому подвиду жирафа (Giraffa camelopardalis camelopardalis). Впервые один из них попался на глаза работавшим в парке ученым в 2015 году. Его рост — 9 футов 4 дюйма (284,4 см), что значительно ниже среднего роста нубийских жирафов, достигающего 16 футов (487,7 см). По словам биолога Майкла Брауна (Michael Brown), он со своими коллегами поначалу не поверил своим глазам при виде такого жирафа. Карликовый жираф получил имя Гимли.

Второй карликовый жираф был обнаружен три года спустя в Намибии на частной ферме. Он принадлежит к ангольскому подвиду (Giraffa camelopardalis angolensis). Он еще ниже Гимли, его аномально низкий рост — всего 8,5 футов (259 см), тогда как самые высокие взрослые самцы ангольских жирафов могут быть выше шести метров. Ученые назвали этого жирафа Найджелом.

Исследователи определили, что рост Гимли и Найджела вызван необычно короткими костями ног, в остальном их пропорции не отличаются от других жирафов. «Хотя намибийский фермер на протяжении многих лет регулярно встречал Найджела, только после наших наблюдений он понял, что Найджел не подросток, а взрослый самец жирафа», — говорит один из авторов исследования Эмма Уэллс (Emma Wells) из Фонда сохранения жирафов.

По мнению ученых, у Найджела и Гимли проявляется дисплазия скелета, или карликовость — генетическое заболевание, которое влияет на рост хрящей и костей и может привести к непропорционально малым размерам конечностей, головы или туловища. Дисплазия скелета встречается у людей, также она известна у собак, коров и свиней, а вот у диких животных ее наблюдают крайне редко, у жирафов до последнего времени не встречали ни разу.

Возможно, причиной карликовости стали случайные мутации, но есть вероятность, что ее риск у жирафов Уганды вырос из-за низкого генетического разнообразия и инбридинга. Популяция жирафов в Мурчисон-Фоллз в конце 1980-х годов значительно снизилась из-за гражданской войны и активного браконьерства. С тех пор она заметно выросла, достигнув полутора тысяч особей, но неясно, есть ли какие-то последствия предшествующего снижения численности. Ученые намерены наблюдать за Гимли и Найджелом в течение их жизни, чтобы определить, как влияет карликовость на их поведение и статус в сообществе.

Исследование опубликовано в журнале BMC Research Notes.