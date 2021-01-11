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В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»

В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»

В 25 муниципалитетах Забайкалья появятся центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Их создадут в рамках национального проекта «Образование». На приобретение высокотехнологичного оборудования будут направлены средства из федерального бюджета в размере 90,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Создание «Точек роста» будет способствовать расширению возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей.

Напомним, в 2019–2020 годах в 87 общеобразовательных организациях края открыты такие центры, обеспечивающие реализацию основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые создаются Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование» на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Их цель – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

# Общество
По материалам: edu.ru

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В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»
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