В Афганистане арестовали пятерых пакистанских шпионов-диверсантов

Влада Некрасова

Афганские силы безопасности арестовали пятерых членов ячейки сети «Талибан-Хаккани» (движение запрещено в РФ), их обвиняют в шпионаже в провинции Пактика. Об этом сегодня, 11 января, сообщило Национальное управление безопасности (NDS).

Один из подозреваемых, известный как Накибулла, связан с пакистанской шпионской службой Inter-Services Intelligence (ISI). Накибулла был арестован вместе с четырьмя подельниками. По данным NDS, группа, действующая под руководством ISI, была причастна к установке СВУ и целенаправленным убийствам в восточных частях Афганистана.

В NDS заявили, что главный подозреваемый Накибулла встречался с двумя офицерами разведки в пакистанском Карачи, где получил приказы совершить «террористические действия» в провинциях Пактия, Пактика и Хост. В управлении подчеркнули, что не допустят никакой шпионской деятельности в Афганистане.