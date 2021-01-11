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В Алтайском крае открыты новые вакансии по программе «Земский учитель»

В Алтайском крае открыты новые вакансии по программе «Земский учитель»

Министерством образования и науки Алтайского края утвержден перечень вакантных должностей по программе «Земский учитель». Всего открыто 164 вакансии в 47 муниципалитетах края. По условиям программы это вакансии, которые имеются в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек.

Банк вакансий сформирован на основании заявок глав администраций муниципальных районов и городских округов с учетом задач кадровой обеспеченности образовательной деятельности конкретной общеобразовательной организации.

В числе наиболее востребованных оказались учителя иностранного языка, математики, русского языка и литературы.

К участию в программе «Земский учитель» допускаются претенденты в возрасте до 55 лет включительно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Обязательным условием для участников программы является дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов в неделю.

Подать документы для участия в конкурсном отборе можно до 15 апреля 2021 года в Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова.

Программа «Земский учитель» стартовала по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках программы предоставляется единовременная компенсационная выплата учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

В 2020 году участниками программы «Земский учитель» в Алтайском крае стали 44 учителя.

# Общество
По материалам: edu.ru

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