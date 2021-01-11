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В Алтайском крае подвели итоги олимпиады «Новогодний Лабиринт»

В Алтайском крае подвели итоги олимпиады «Новогодний Лабиринт»

Во время зимних каникул краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» проводило в дистанционном формате олимпиаду «Новогодний Лабиринт». В ней приняли участие более 600 школьников, которые занимаются в туристско-краеведческих, физкультурно-спортивных объединениях, сообщает пресс-служба проекта.

Ребята готовили презентации «Визитная карточка», в которых они представляли свои команды, принимали участие в викторине «Новогодняя снежинка» и в мастер-классах, составляли инструкции по безопасному поведению в экстренных ситуациях, участвовали в соревнованиях по спортивному ориентированию «Лабиринт».

Победители и призеры олимпиады получат призы от Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения.

«Олимпиада «Новогодний Лабиринт» – это организация активного отдыха детей в период зимних каникул, создание условий для развития познавательных процессов, повышения самооценки и учебной мотивации у детей школьного возраста», – отмечают организаторы программы.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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