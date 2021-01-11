В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»

Алексей Вольцев

Во дворце Суук-Су прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева», сообщает пресс-служба Международного детского центра «Артек».

В нем приняли участие команды всех лагерей детского центра.

Игроки собрались за огромной шахматной доской, на которой передвигали большие фигуры. Каждый ход дублировался на стандартной доске, за которой также сидели представители команд. Соревнования прошли по правилам Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Турнир выявил способности и желание детей играть в шахматы. Очень приятно, что ребята хорошо играют. Если в обычном формате игрок видит перед собой все шахматное поле, то сегодня артековцам важно было думать еще быстрее и объемнее. Шахматы развивают умение мыслить, отвечать за свои поступки, планировать действия. У детей есть чувство ответственности, они сегодня замечательно боролись за честь своего лагеря. Конечно, это приятно», – сообщил главный судья соревнований, судья I категории Владимир Воробьев.

В финале турнира встретились команды детских лагерей «Кипарисный» и «Хрустальный». По итогам победителями стала команда «Хрустального».