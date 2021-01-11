В Бурятии школьники нарисовали иллюстрации для календаря природы

Лидия Мартынова

В Кижингинском районе Бурятии сотрудники Кудунского лесхоза совместно со специалистами Хуртэйского центра образования провели конкурс рисунков для создания календаря на 2021 год, сообщает информационное агентство «Восток-Телеинформ».

Школьники нарисовали живописные картины природы и животных. Для создания своих иллюстраций школьники использовали различные материалы: акварель, пастель, фломастеры и карандаши.

Всего на конкурс поступило более 45 работ.

«Ребятам очень понравился конкурс. Когда календарики были сформированы, мы отправили их в печать. С помощью таких конкурсов мы учим ребят любить природу и бережно относиться к ней. Мы надеемся, что подрастающее поколение будет более осознанно относиться к окружающей среде», – отметила сотрудник Кудунского лесхоза Юлия Кузнецова.

Конкурсантам вручили календари с их работами, а также грамоты, дипломы и призы.