Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Бурятии школьники нарисовали иллюстрации для календаря природы

В Бурятии школьники нарисовали иллюстрации для календаря природы

В Бурятии школьники нарисовали иллюстрации для календаря природы

В Кижингинском районе Бурятии сотрудники Кудунского лесхоза совместно со специалистами Хуртэйского центра образования провели конкурс рисунков для создания календаря на 2021 год, сообщает информационное агентство «Восток-Телеинформ».

Школьники нарисовали живописные картины природы и животных. Для создания своих иллюстраций школьники использовали различные материалы: акварель, пастель, фломастеры и карандаши.

Всего на конкурс поступило более 45 работ.

«Ребятам очень понравился конкурс. Когда календарики были сформированы, мы отправили их в печать. С помощью таких конкурсов мы учим ребят любить природу и бережно относиться к ней. Мы надеемся, что подрастающее поколение будет более осознанно относиться к окружающей среде», – отметила сотрудник Кудунского лесхоза Юлия Кузнецова.

Конкурсантам вручили календари с их работами, а также грамоты, дипломы и призы.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми путешествует по Африке
Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и младшими детьми
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
В «Артеке» прошел блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева»
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе полугодие
«Кванториум» города Чебоксары открывает набор детей на второе
«Точки роста» откроются в трех городских округах Колымы в 2021 году
«Точки роста» откроются в трех городских округах Колымы в 2021 году
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»
Квартиры в новостройке: возможные риски и критерии выбора
Квартиры в новостройке: возможные риски и критерии выбора
Интерактивная песочница для детей
Интерактивная песочница для детей
Ученые выяснили, почему кошки мнут лапками
Ученые выяснили, почему кошки мнут лапками
Российский хоккеист рассказал о сложностях жизни в США
Российский хоккеист рассказал о сложностях жизни в США
В Афганистане арестовали пятерых пакистанских шпионов-диверсантов
В Афганистане арестовали пятерых пакистанских шпионов-диверсантов
«Газпром» включил в Европе форсаж
«Газпром» включил в Европе форсаж

Топ на сегодня

На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу с начала года
Главы спецслужб Армении и Азербайджана провели вторую встречу
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января

Еще по теме

Военный комиссариат ВВО в Еврейской автономной области проводит конкурс детских рисунков
В Республике Алтай проходит конкурс детских рисунков «Сильные, единые»
Школьники из Удмуртии победили во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма»
В Москве стартует онлайн-конкурс для школьников «Вперед, в космос!»