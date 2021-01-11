В Киеве заявили, что Минские соглашения себя исчерпали

Анастасия Иванова

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников в очередной раз выступил с критикой в адрес Минских соглашений.

Свою позицию на этот счет член украинского правительства выразил в статье, которую он написал для издания Atlantic Council. В ней Резников объявил, что возможности для имплементации дальнейших безопасных шагов в рамках минских договоренностей «практически исчерпаны».

По его словам, несмотря на некоторый прогресс, Украина не добивалась каких-либо «решающих прорывов» в мирном процессе по Донбассу с 2015 года.

«Продвижение к миру зависит от готовности России, или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны», — заявил Резников.

Сделав столь туманное объявление, украинский министр не стал пояснять, какие именно шаги он считает «безопасными». Зато тут же сообщил, что и на «опасные» шаги Киев также идти не намерен, чтобы еще сильнее не дестабилизировать нынешнюю ситуацию.

«Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе», — пообещал Резников.

Фактически объявив смертный приговор Минским соглашениям, Алексей Юрьевич в лучших традициях украинской политической практики тут же объявил, что они все же имеют немалые перспективы. По его мнению, это связано с ротацией мировых лидеров.

«Ожидаемые политические изменения в предстоящие недели и месяцы могут придать новый импульс заблокированному мирному процессу. В 2021 году канцлер Ангела Меркель уйдет в отставку. С ее уходом Владимир Путин останется единственным представителем первоначального квартета, который стоял за минскими договоренностям, — отметил Резников.

Большие надежды на «обновление» переговорных позиций сторон он также связывает с тем, что в этом году Швеция будет председательствовать в ОБСЕ, а также с приходом к власти в США президента Джо Байдена.

«Новые лидеры унаследуют мирный процесс в Украине на равне с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, — добавил Резников.

По его словам, учитывая сложность этого мирного процесса, Киев надеется с приходом новых мировых лидеров на создание в 2021 году неких «дополнительных возможностей».

Ранее ИА Newstes сообщало, что Алексей Резников рассказал, что «реинтеграция» Крыма и республик Донбасса в состав Украины состоится тогда, когда на этих территориях будет полностью установлена украинская власть, а само министерство реинтеграции ликвидируют как неактуальное ведомство.