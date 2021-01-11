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В ЛНР сообщили о нарушении перемирия Украиной

В ЛНР сообщили о нарушении перемирия Украиной

Украинские силовики после 18 дней соблюдения перемирия нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в непризнанной республике заявляли, что с 23 декабря не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских силовиков. В воскресенье Народная милиция ЛНР обвинила Киев в попытке при содействии журналистов дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.

«Командование Операции объединенных сил (ООС) продолжает открыто предпринимать попытки, направленные на дестабилизацию обстановки вблизи линии соприкосновения, организовывая провокации», — заявил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в воскресенье военнослужащие 59-й бригады ВС Украины с позиций вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганское и Светлодарск обстреляли из гранатометов и минометов территорию села Калиновка. В Народной милиции ЛНР подозревают, что попытка дестабилизации ситуации у линии соприкосновения могла быть связана с работой украинских СМИ.

По словам представителя оборонного ведомства республики, украинских представителей в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня уведомили о случившемся. Информация о потерях и разрушениях уточняется.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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