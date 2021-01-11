В Москве объявили о вакцинации от коронавируса новых категорий граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о расширении программы вакцинации на работников целого ряда отраслей с 13 января.
Запись будет открыта для москвичей, занятых в сферах научных исследований и разработок; информационных технологий, телекоммуникаций и связи; недвижимости; сотрудников социально ориентированных частных НКО, гостиничного сектора и турбизнеса. Также с 14 января начнут работать 30 дополнительных пунктов вакцинации, их общее число вырастет до 100.
Собянин отметил, что в новогодние каникулы прививку сделали значительно больше горожан, чем в конце декабря. Кроме того, за праздники столичные медики провели вакцинацию в домах ветеранов.