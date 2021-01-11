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В Москве запускают новую программу подготовки школьных управленцев

В Москве запускают новую программу подготовки школьных управленцев

На базе Московского центра развития кадрового потенциала образования разработана новая двухнедельная программа, которая дает возможность заместителю руководителя школы примерить на себя роль директора, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Проект получил название «Тень директора».

В ходе стажировки участники будут следовать за своим ментором, директором московской школы. Это в том числе подразумевает возможность научиться применять механизмы управления кадрами, процессами, ресурсами, результатами и информацией, которые директор использует в своей работе. В процессе участники не только изучают нормативно-правовую базу и локальные акты образовательной организации, но и в режиме реального времени знакомятся с поведенческими стратегиями директора школы, действиями и алгоритмами управления своего наставника. Стажировка «Тень директора» проходит не в той школе, в которой работает сам стажер, а в совершенно другой образовательной организации. Отметим, что ментор – директор школы при этом работает в штатном режиме, не меняя свой график.

В процессе прохождения стажировки ведется дневник практики, где стажер проводит анализ ситуаций, действий и решений, которые директор-ментор принимает в течение дня. В конце каждого дня стажер и директор проводят детальный разбор всех записей, сделанных в дневнике. При успешном прохождении такой стажировки участник проекта попадает в кадровый резерв.

# Общество
По материалам: edu.ru

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