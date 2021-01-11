Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме

В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме

В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства региона.

Школы и детские сады откроются 11 января, колледжи – 13 января. Также очно продолжат работу кружки и секции.

«Во всех образовательных учреждениях сохраняются меры безопасности: «утренний фильтр», дезинфекция и регулярные проветривания, масочный режим», – говорится в сообщении.

Кроме того, учителя, работающие индивидуально со школьниками, должны будут носить маски. Также и остальные работники образовательных учреждений обязаны постоянно носить маски. Пользоваться средствами индивидуальной защитой должны будут также и работники пищеблоков.

На двухнедельное дистанционное обучение будут переводить класс, если заболеют 20% учеников. А если будут болеть 30% учащихся в школе, то на дистанционное обучение переведут все образовательное учреждение.

Эти меры будут действовать до 1 января 2022 года.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Полина Гагарина с детьми отдыхает на Мальдивах
Полина Гагарина с детьми отдыхает на Мальдивах
Классическое пальто и модная панама: Джиджи Хадид с дочерью на прогулке в Нью-Йорке
Классическое пальто и модная панама: Джиджи Хадид с дочерью на
В Москве запускают новую программу подготовки школьных управленцев
В Москве запускают новую программу подготовки школьных управленцев
Участникам конкурса «Большая перемена» расскажут о городской безопасности
Участникам конкурса «Большая перемена» расскажут о городской
В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»
В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»
5 законов Вселенной, которые работают, даже если вы в них не верите
5 законов Вселенной, которые работают, даже если вы в них не верите
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине
В Киеве заявили, что Минские соглашения себя исчерпали
В Киеве заявили, что Минские соглашения себя исчерпали
В Москве объявили о вакцинации от коронавируса новых категорий граждан
В Москве объявили о вакцинации от коронавируса новых категорий граждан
«Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но недавно ученые отыскали еще одну, что дает надежду на возрождение вида
«Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но
Литва переименовала Грузию
Литва переименовала Грузию
В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме
В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат

Топ на сегодня

Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная страсть", "Дьявол в деталях" и не только
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька
Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд

Еще по теме

Школы Подмосковья сейчас продолжают работу в обычном режиме – Воробьев
Все детские образовательные учреждения Тюмени закрыты на карантин
В Ярославской области кружки и секции возобновили работу в очном режиме
В Москве 540 тысяч учеников 1–5-х классов возвращаются после каникул в школы