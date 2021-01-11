В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме

Алексей Вольцев

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства региона.

Школы и детские сады откроются 11 января, колледжи – 13 января. Также очно продолжат работу кружки и секции.

«Во всех образовательных учреждениях сохраняются меры безопасности: «утренний фильтр», дезинфекция и регулярные проветривания, масочный режим», – говорится в сообщении.

Кроме того, учителя, работающие индивидуально со школьниками, должны будут носить маски. Также и остальные работники образовательных учреждений обязаны постоянно носить маски. Пользоваться средствами индивидуальной защитой должны будут также и работники пищеблоков.

На двухнедельное дистанционное обучение будут переводить класс, если заболеют 20% учеников. А если будут болеть 30% учащихся в школе, то на дистанционное обучение переведут все образовательное учреждение.

Эти меры будут действовать до 1 января 2022 года.

