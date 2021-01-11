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В Пензенской области в 2021 году центры «Точка роста» появятся в 21 школе

В Пензенской области в 2021 году центры «Точка роста» появятся в 21 школе

В Пензенской области в 2021 году центры технологического, цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» Минпросвещения России появятся в 21 школе, сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Центры будут созданы в рамках реализации национального проекта «Образование». В 2020 году в 35 школах региона были открыты «Точки роста».

Также в 70 школах будет создана современная цифровая образовательная среда: учреждения получат современное компьютерное и интерактивное оборудование.

В Лицее современных технологий управления № 2 города Пензы появится первый детский технопарк «Кванториум». В Кузнецком колледже электронной техники откроется второй «IT-куб», первый работает на базе IT-колледжа, в нем обучаются 400 ребят.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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