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В России ужесточили контроль за операциями с наличными

В России ужесточили контроль за операциями с наличными

10 января вступили в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые коснулись снятия денег в банкоматах, переводов и операций с наличными суммами, превышающими порог в 600 тыс. рублей.

Новые правила предусматривают введение обязательного контроля почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Также с 2022 года под проверки попадут сделки с недвижимостью, сумма которых превышает 3 млн руб. Информация о снятии или зачислении денежных средств на сумму свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.

"Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается, и контролироваться будут все подобные операции", — рассказал журналистам ТАСС старший юрист налоговой практики Дмитрий Кириллов.

Кроме того, отменен обязательный контроль в отношении заграничных переводов на анонимные счета или вклады и за получением имущества по договору лизинга. 

Ранее Ruposters писал, что правительство разъяснило порядок уплаты нового налога по банковским вкладам.

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По материалам: uposters.ru

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