Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России в 2021 году вырастет количество проверок в отношении бизнеса

В России в 2021 году вырастет количество проверок в отношении бизнеса

В России в 2021 году вырастет количество проверок в отношении бизнеса

Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев заявил, что количество проверок в отношении бизнеса увеличится в 2021 году. Однако ожидать резкого роста их числа не стоит, сообщил он в интервью газете «Известия», опубликованном 11 января.

«Если жить в парадигме, что число проверок имеет значение, то их число однозначно вырастет. В 2020-м ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, и в 2021 году они планируют начать потихоньку наверстывать упущенное: не потому что руки чешутся, а потому что уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты. То есть существует отложенный спрос», — сказал Херсонцев.

Он также добавил, что в первую очередь проверяющие придут из Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и Россельхознадзора.

«Однако у Минэкономразвития есть задача не допустить резкого роста контрольных мероприятий, она прописана в общенациональном плане восстановления экономики. И я уверен, что этого не произойдет, так как правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год», — отметил замминистра.

В начале 2020 года действовал «мягкий мораторий», который ограничивал проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства по видам контроля, по которым не был введен риск-ориентированный подход. По данным Минэкономразвития, в план на 2020 год было включено 376,2 тысячи проверок.

После введения весенних «антиковидных» мер были прекращены все плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также введены серьезные ограничения для внеплановых проверок. Промежуточные итоги за первое полугодие 2020 года показали, что число проверок по сравнению с первым полугодием 2019 года снизилось на 45,7% с 612 до 332,3 тысячи проверок.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Руническая астрология: какие подобрать руны богатства и славы по Знаку Зодиака
Руническая астрология: какие подобрать руны богатства и славы
В России в 2021 году вырастет количество проверок в отношении бизнеса
В России в 2021 году вырастет количество проверок в отношении бизнеса
Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия
Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия
Крещенские приметы на 19 января 2021 года — полный список
Крещенские приметы на 19 января 2021 года — полный список
Журналист Bloomberg перечислил преимущества вакцины "Спутник V"
Журналист Bloomberg перечислил преимущества вакцины "Спутник V"
В ЛНР сообщили о нарушении перемирия Украиной
В ЛНР сообщили о нарушении перемирия Украиной
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
Визуализируем правильно: три упражнения, которые помогут исполнить все мечты
Визуализируем правильно: три упражнения, которые помогут исполнить
18-летняя американка сдала своих родителей, которые участвовали в штурме Капитолия
18-летняя американка сдала своих родителей, которые участвовали в
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 63%
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 63%
Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек
Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек
Лунный день сегодня 11 января 2021 года
Лунный день сегодня 11 января 2021 года

Топ на сегодня

5 законов Вселенной, о которых важно помнить в 2021 году
5 законов Вселенной, о которых важно помнить в 2021 году
СМИ: Вице-президент США Пенс готов отстранить Трампа от власти
СМИ: Вице-президент США Пенс готов отстранить Трампа от власти
Юрист предупредил о штрафах за выращивание картошки
Юрист предупредил о штрафах за выращивание картошки
Восточная медицина: точка фэн-фу для омоложения организма и активации энергии
Восточная медицина: точка фэн-фу для омоложения организма и активации
В Карабах вернулись более 48 тысяч беженцев: события ночи 10 января
В Карабах вернулись более 48 тысяч беженцев: события ночи 10 января

Еще по теме

Мораторий на проверки не помог малому бизнесу
Роспотребнадзор за 10 лет сократил количество проверок почти в 10 раз
Работа контролёров будет оцениваться не по отчётам, а по результатам проверок, заявил Медведев
Малый бизнес освободили от плановых проверок на три года