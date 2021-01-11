В России в 2021 году вырастет количество проверок в отношении бизнеса

Лидия Мартынова

Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев заявил, что количество проверок в отношении бизнеса увеличится в 2021 году. Однако ожидать резкого роста их числа не стоит, сообщил он в интервью газете «Известия», опубликованном 11 января.

«Если жить в парадигме, что число проверок имеет значение, то их число однозначно вырастет. В 2020-м ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, и в 2021 году они планируют начать потихоньку наверстывать упущенное: не потому что руки чешутся, а потому что уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты. То есть существует отложенный спрос», — сказал Херсонцев.

Он также добавил, что в первую очередь проверяющие придут из Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и Россельхознадзора.

«Однако у Минэкономразвития есть задача не допустить резкого роста контрольных мероприятий, она прописана в общенациональном плане восстановления экономики. И я уверен, что этого не произойдет, так как правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год», — отметил замминистра.

В начале 2020 года действовал «мягкий мораторий», который ограничивал проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства по видам контроля, по которым не был введен риск-ориентированный подход. По данным Минэкономразвития, в план на 2020 год было включено 376,2 тысячи проверок.

После введения весенних «антиковидных» мер были прекращены все плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также введены серьезные ограничения для внеплановых проверок. Промежуточные итоги за первое полугодие 2020 года показали, что число проверок по сравнению с первым полугодием 2019 года снизилось на 45,7% с 612 до 332,3 тысячи проверок.