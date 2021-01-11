В России в 2021 году вырастет количество проверок в отношении бизнеса
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев заявил, что количество проверок в отношении бизнеса увеличится в 2021 году. Однако ожидать резкого роста их числа не стоит, сообщил он в интервью газете «Известия», опубликованном 11 января.
Он также добавил, что в первую очередь проверяющие придут из Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и Россельхознадзора.
В начале 2020 года действовал «мягкий мораторий», который ограничивал проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства по видам контроля, по которым не был введен риск-ориентированный подход. По данным Минэкономразвития, в план на 2020 год было включено 376,2 тысячи проверок.
После введения весенних «антиковидных» мер были прекращены все плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также введены серьезные ограничения для внеплановых проверок. Промежуточные итоги за первое полугодие 2020 года показали, что число проверок по сравнению с первым полугодием 2019 года снизилось на 45,7% с 612 до 332,3 тысячи проверок.