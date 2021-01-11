В сети обсуждают новую скандальную БДСМ-переписку Арми Хаммера (но она может быть подделкой)

Вадим Карасев

34-летний Арми Хаммер, который не так давно развелся с 38-летней Элизабет Чэмберс, угодил в очередной секс-скандал. Имя актера попало в тренды твиттера — пользователи сети обсуждают его переписку, слитую из директа инстаграма. Оригинальный пост со скриншотами уже удален из твиттера, также неизвестно точно, является ли переписка подлинной: многие отнеслись к ней скептически и считают, что скриншоты подделаны в фотошопе.





Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер

Однако содержание переписки так взволновало пользователей, что бурного обсуждения было не избежать, тем более что активность Хаммера в сети уже приводила к скандалам ранее. Так, еще в 2017 году актера поймали на том, что он проявляет повышенный интерес к БДСМ и связыванию: тогда Арми, похоже, не разобрался в алгоритмах соцсети и не учел, что его лайки могут отслеживаться. В прошлом году в сети также обсуждали интимную переписку Хаммера с русскоязычным блогером Dominastya. Сообщения от актера, где также речь шла о БДСМ, девушка сама слила в сеть и утверждала, что Арми написал ей первый.

Теперь содержание предполагаемой переписки актера содержит еще более жесткие откровения. Так, якобы Хаммер мечтает о крови своей сексуальной партнерши, фантазирует о том, чтобы держать в руке ее бьющееся сердце, а также вспоминает, как занимался с ней любовью, держа в руках нож.





Все остальное кажется скучным. Ты плачешь и кричишь, а я стою над тобой. Я чувствовал себя Богом тогда,

— такие строки содержатся в переписке.

Кроме того, на скриншоты попало признание, что когда-то Хаммер вырезал сердце у животного, а также слова о том, как его заводит, когда партнерша называет его папочкой, ее же сам Хаммер называет котенком.

Не забывай, что ты моя. Твое тело так прекрасно, и оно принадлежит мне,

— якобы писал Хаммер.





Пользователи твиттера, кажется, остались озадачены, но некоторые все-таки смогли с юмором прокомментировать новость.

Так, послушайте, Арми Хаммер, что, вампир?

Трамписты штурмуют Капитолий, а Арми Хаммер — каннибал? Мы не разжигали этот огонь!

Вспомнила, что встречала его в реальной жизни. Слава богу, я жива!

Я думаю, что скрины — подделка, но в целом, я думаю, это может быть правдой, потому что он просто ненормальный.

Несколько западных изданий также обратились за официальными комментариями к представителям актера, однако те пока не ответили.





Сам Арми провел зимние каникулы со своей экс-супругой и их общими детьми, шестилетней Харпер и трехлетним Фордом, на Каймановых островах. Актер поделился несколькими семейными снимками, однако предупредил подписчиков, что в новом году решил не публиковать фото своих детей.

В новом году я не буду публиковать фотографии своих детей в целях их безопасности и благополучия,

— написал Арми.





Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер с детьми