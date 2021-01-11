В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в "Холостяке", но она это отрицает

Вадим Карасев

Последние несколько дней в сети активно обсуждают возможное воссоединение 37-летнего Тимати и 24-летней Анастасии Решетовой, объявивших о своем расставании после шести лет отношений в сентябре прошлого года. Поводом для этих разговоров стал совместный отдых бывших возлюбленных с годовалым сыном Ратмиром, Джиганом и Оксаной Самойловой, а также другими звездными друзьями в Дубае.





Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Новый год Анастасия и Тимати встретили раздельно. Модель улетела в ОАЭ с сыном еще до праздника, а рэпер провел главную ночь в году вместе с мамой Симоной, бывшей возлюбленной Аленой Шишковой, их дочерью Алисой и друзьями в Москве. Однако всего через несколько дней после встречи Нового года Тимати уже летел на частном борте в Дубай, чтобы присоединиться к Анастасии Решетовой и их маленькому сыну на отдыхе.





Тимати с сыном Ратмиром





Анастасия Решетова и Тимати с сыном Ратмиром

Тогда же у интернет-пользователей и появились подозрения, что Настя и Тимати снова вместе. Многие даже начали активно распространять уже не новую теорию, что на самом деле влюбленные вовсе не расставались. По этой версии, разрыв пары был лишь продуманным ходом в рамках пиар-кампании проекта "Холостяк", главным героем которого стал Тимати. Теперь же, когда съемки шоу уже завершены, пара якобы перестала "играть в расставание" и даже отправилась на совместный отдых. Некоторые обратили внимание, что Решетова снова начала носить подаренное ей Тимати кольцо, напоминающее обручальное.





Джиган с сыном Давидом и Тимати с сыном Ратмиром

Эти разговоры не смогли обойти стороной и самих Настю и Тимати. И если рэпер от комментариев воздержался, то его экс-возлюбленная решила расставить все точки над i. Несколько часов назад она опубликовала в своем инстаграме пост, в котором опровергла слухи об их воссоединении с рэпером, а также объяснила, в каких именно отношениях они сейчас находятся.

Самый популярный вопрос на данный момент: "Вы снова вместе?". Нет, не вместе. Но тем не менее поддерживаем очень близкие, теплые отношения, в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем. Многие привыкли к тому, что после расхода люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся. Наверное, поэтому наше совместное времяпрепровождение вызывает массу вопросов и недоверие. Главное, что Ратик видит улыбающуюся маму и заботливого папу (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— рассказала Решетова.





Напомним, что ранее Анастасия Решетова признавалась, что пока не готова начинать новые отношения после расставания с Тимати. Модель призналась, что охотно принимает ухаживания от мужчин, но не спешит с романами и пока наслаждается свободой.



