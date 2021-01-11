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В Украине хотят изменить систему подсчета тарифа на газ для населения

В Украине хотят изменить систему подсчета тарифа на газ для населения
И.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает вернуть Кабинету министров функцию регулировать тариф на газ для населения. С августа 2020-го цена на газ определяется рыночными механизмами, а украинцы могут сами выбирать поставщика. Политик предлагает уже с 1 февраля 2021-го определять цену постановлением правительства.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Украинские новости. По их данным, все население признают "уязвимыми потребителями". Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нефтегаз Украины".
Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины.

Сейчас в Украине работает несколько десятков поставщиков газа. Все они предлагают разные цены и сами их определяют. Конкуренция приводит к тому, что потребители меняют компании, которые поставляют им голубое топливо. Так, газсбыты (связанные с облгазами) продают топливо по цене около 9 грн за кубометр, в то время как на рынке есть предложения с ценой около 7 грн за куб.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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