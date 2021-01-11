Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек
Сегодня, 01:10 Влада Некрасова
Более 1,5 млн человек вакцинированы препаратом против коронавирус «Спутник V», следует из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом „Спутник V“. Вакцина не вызывает сильной аллергии», — указано в сообщении фонда.
Ранее директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что до конца новогодних праздников в гражданский оборот в России в общей сложности поступит 1,5 млн доз «Спутника V».
Он также отмечал, что новых побочных эффектов вакцины «Спутник V» не обнаружено.
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала во всех регионах России в середине декабря.
По материалам: eadaily.com