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Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек

Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек

Более 1,5 млн человек вакцинированы препаратом против коронавирус «Спутник V», следует из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом „Спутник V“. Вакцина не вызывает сильной аллергии», — указано в сообщении фонда.

Ранее директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что до конца новогодних праздников в гражданский оборот в России в общей сложности поступит 1,5 млн доз «Спутника V».

Он также отмечал, что новых побочных эффектов вакцины «Спутник V» не обнаружено.

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала во всех регионах России в середине декабря.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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