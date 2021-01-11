Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировало Министерство здравоохранения Палестины. Об этом сегодня, 11 января, соощили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — сказано в релизе.

Первая партия вакцины поступит в Палестину в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Следует отметить, что по аналогичной процедуре вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире. Начат процесс регистрации вакцины в ЕС.

Как сообщало ИА Newstes , эффективность российской вакцины «Спутник V» превышает 90%. Температура хранения «Спутник V» на уровне плюс 2−8 градусов Цельсия позволяет сохранять ее в обычном холодильнике (у Pfizer — не выше минус 70 градусов). Цена составляет менее $ 10 за инъекцию.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Полина Гагарина с детьми отдыхает на Мальдивах
Полина Гагарина с детьми отдыхает на Мальдивах
Классическое пальто и модная панама: Джиджи Хадид с дочерью на прогулке в Нью-Йорке
Классическое пальто и модная панама: Джиджи Хадид с дочерью на
В Москве запускают новую программу подготовки школьных управленцев
В Москве запускают новую программу подготовки школьных управленцев
Участникам конкурса «Большая перемена» расскажут о городской безопасности
Участникам конкурса «Большая перемена» расскажут о городской
В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»
В 2021 году в 58 забайкальских школах откроются центры «Точка роста»
5 законов Вселенной, которые работают, даже если вы в них не верите
5 законов Вселенной, которые работают, даже если вы в них не верите
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине
В Киеве заявили, что Минские соглашения себя исчерпали
В Киеве заявили, что Минские соглашения себя исчерпали
В Москве объявили о вакцинации от коронавируса новых категорий граждан
В Москве объявили о вакцинации от коронавируса новых категорий граждан
«Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но недавно ученые отыскали еще одну, что дает надежду на возрождение вида
«Последняя» самка исчезающего вида черепах умерла в 2019 году, но
Литва переименовала Грузию
Литва переименовала Грузию
В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат работать в очном режиме
В новом году образовательные учреждения Подмосковья продолжат

Топ на сегодня

Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная страсть", "Дьявол в деталях" и не только
Что смотреть в кино в январе: "Чудо-женщина: 1984", "Обыкновенная
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
На авторов Cyberpunk 2077 подали четвёртый судебный иск
Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька
Лукашенко назвал себя белкой и поделился, что привык к прозвищу Батька
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд
Илон Маск за сутки разбогател на $14,5 млрд

Еще по теме

Индийский регулятор разрешил провести исследования вакцины "Спутник V"
Бразилия будет производить вакцину «Спутник V» с 15 января
Производство вакцины «Спутник V» в Южной Корее может начаться в январе
Вакцину «Спутник V» получили более 1,5 млн человек