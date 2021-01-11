Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Палестине

Лидия Мартынова

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировало Министерство здравоохранения Палестины. Об этом сегодня, 11 января, соощили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — сказано в релизе.

Первая партия вакцины поступит в Палестину в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Следует отметить, что по аналогичной процедуре вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире. Начат процесс регистрации вакцины в ЕС.

Как сообщало ИА Newstes , эффективность российской вакцины «Спутник V» превышает 90%. Температура хранения «Спутник V» на уровне плюс 2−8 градусов Цельсия позволяет сохранять ее в обычном холодильнике (у Pfizer — не выше минус 70 градусов). Цена составляет менее $ 10 за инъекцию.