Визуализируем правильно: три упражнения, которые помогут исполнить все мечты

Вадим Карасев

Мечтать свойственно каждому из нас, однако одни мечтают безрезультатно, а другие способны сделать так, чтобы фантазии воплотились в реальность. Сделать это может каждый с помощью проверенных техник визуализации своих желаний.

Визуализация — техника, которая напрямую связана с нашим подсознанием. Благодаря проверенным методам каждый сможет приблизиться к исполнению своей мечты гораздо быстрее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о трех упражнениях, благодаря которым получится исполнять мечты и программировать себя на успешную жизнь, где не будет места разочарованиям и проблемам.

1. Визуализация желаний

Для этой техники важен настрой и умение фантазировать. Благодаря умению сосредотачиваться на желаемом каждый сможет привлечь в жизнь нужные перемены и осуществить свою мечту.

Начинают упражнение с формулировки желания, освободившись от посторонних мыслей. Для этого важно сосредоточиться на дыхании и представить желаемое так, словно оно уже произошло. Такая техника помогает настроить сознание на успех и двигаться в направлении исполнения одного из своих желаний.

Лучше всего прибегать к технике визуализации в вечерние часы перед сном или сразу после пробуждения. Четкую цель нужно подкреплять положительными эмоциями, которые и помогут исполнять желаемое в короткий срок.

2. Карта желаний

Составление карты желаний — еще одна действенная техника, которая помогает день за днем идти к поставленным целям и воплощать желаемое в реальность. Составить карту желаний может каждый, и для этого специалисты в области биоэнергетики рекомендуют выбирать определенное время. Это может быть время, когда Луна начинает свой рост, когда вы в особенно хорошем настроении. Сделав карту желаний, проще видеть свои цели и желания.

3. Медитация

Исполнить мечту поможет и практика медитаций. Ее выполняют ежедневно, чтобы настраиваться на цель и идти к ней. Медитировать можно на пламя свечи, создав спокойную обстановку благодаря музыке, которая будет настраивать на нужный лад. Вглядываясь в пламя, представляют исполнение заветной мечты, раз за разом наслаждаясь чувством радости и эйфории.