Власти могут продлить срок действия локдауна в Украине

Лидия Мартынова

Локдаун после 24 января могут продлить, если будет зафиксирована новая вспышка коронавируса. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Эспрессо.Он отметил, что в Минздраве моделировали сценарии развития пандемии COVID-19 в Украине так, чтобы допустить только один жесткий локдаун в период с конца 2020го – в начале 2021 года.Ляшко отметил, что если ситуация пойдет по продуманному сценарию, то МОЗ не будет продлевать локдаун после 24 января."Если все будет происходить так, как мы спрогнозировали, то ни продления карантина, ни дополнительных жестких ограничений в течение этого осенне-зимнего периода не должно быть. Однако всегда есть "но", - объяснил главный санврач в эфире телеканала.