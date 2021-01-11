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Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу

Выборы в Киргизии: соперники Жапарова не признают его победу

Кандидаты в президенты Киргизии Адахан Мадумаров и Абдил Сегизбаев заявили, что не признают победу их соперника Садыра Жапарова.

Экс-глава ГКНБ Абдил Сегизбаев считает, что Жапаров использовал административный ресурс.

«Я не признаю предварительные итоги, потому что изначально выборы были проведены в неравных условиях. Естественно, те, кто захватил власть в октябре минувшего года, попытались использовать административный ресурс. Мы это все видели. Все структуры власти пытались вовлечь в это сотрудников больниц, школ, — написал кандидат на своей странице в Facebook. — Они пытались работать в интересах одного кандидата. Олигархия, работавшая вчера на Сооронбая Жээнбекова, работала в течение последнего месяца на Садыра Жапарова. Криминалитет запугивал активистов, работавших на других кандидатов. Все это время было давление со стороны властей в отношении других кандидатов. Вы наблюдали за процессом, который происходил на дебатах. Я могу смело заявить о том, что весь выборный процесс проходил под давлением, в неравных условиях».

По словам Сегизбаева, Жапаров работает на семью экс-президента Курманбека Бакиева.

Адахан Мадумаров также не готов признать поражение.

«Я не признаю итоги выборов. История показывает, что позиция Мадумарова правильная. Сегодняшняя ситуация вопиющая. Под видом тестирования приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки», — прокомментировал политик.

Как сообщало ИА Newstes , по предварительным данным, победу на сегодняшних выборах одержал Садыр Жапаров, он набрал 79% голосов. Кроме того, 81% избирателей поддержали президентскую форму правления, предложенную Жапаровым.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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