Законопроект о «гаражной амнистии» могут рассмотреть в январе

Алексей Вольцев

Госдума может рассмотреть законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии» в первом чтении в конце января, заявил первый зампред Комитета Даниил Бессарабов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Законопроект об упрощённом порядке регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года, был внесён в Госдуму 16 декабря. Авторами документа выступили Андрей Турчак и глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Турчак: законопроект о «гаражной амнистии» касается почти 3,5 млн граждан

«Планируем, что 21 января рассмотрим его на комитете. После этого законопроект можно выносить на пленарное заседание — скорее всего, это будет на последней неделе января», — сказал он.

Парламентарий отметил, что документ прорабатывается вместе с общественностью, например свою позицию высказывают различные гаражные объединения.

«Мы видим большую заинтересованность. У меня в округе есть городские территории, где регистрация гаражей — это архисложная история. Поэтому мы держим руку на пульсе и продолжаем работать», — добавил Бессарабов.