Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии

Анастасия Иванова

Садыр Жапаров побеждает на прошедших в Киргизии досрочных выборах президента, набрав в Бишкеке 52,13% голосов после подсчета 100% бюллетеней в столице республики. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, опубликованные в понедельник утром.

По информации ЦИК, всего Жапаров набрал 79,20% голосов, согласно данным с 98,02% избирательных участков по стране и за рубежом. На втором месте в столице оказался Бабыржан Тольбаев, который получил 8,53%. В масштабах страны вторым стал Адахан Мадумаров с показателем 6,69% голосов.