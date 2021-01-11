Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии
Сегодня, 07:10 Анастасия Иванова
Садыр Жапаров побеждает на прошедших в Киргизии досрочных выборах президента, набрав в Бишкеке 52,13% голосов после подсчета 100% бюллетеней в столице республики. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, опубликованные в понедельник утром.
По информации ЦИК, всего Жапаров набрал 79,20% голосов, согласно данным с 98,02% избирательных участков по стране и за рубежом. На втором месте в столице оказался Бабыржан Тольбаев, который получил 8,53%. В масштабах страны вторым стал Адахан Мадумаров с показателем 6,69% голосов.
По материалам: eadaily.com