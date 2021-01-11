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Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии

Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии

Садыр Жапаров побеждает на прошедших в Киргизии досрочных выборах президента, набрав в Бишкеке 52,13% голосов после подсчета 100% бюллетеней в столице республики. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, опубликованные в понедельник утром.

По информации ЦИК, всего Жапаров набрал 79,20% голосов, согласно данным с 98,02% избирательных участков по стране и за рубежом. На втором месте в столице оказался Бабыржан Тольбаев, который получил 8,53%. В масштабах страны вторым стал Адахан Мадумаров с показателем 6,69% голосов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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