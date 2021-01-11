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Журналист Bloomberg перечислил преимущества вакцины "Спутник V"

Журналист Bloomberg перечислил преимущества вакцины "Спутник V"

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил преимущества российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи. По его словам, эффективность и надежность препарата позволила России войти в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые уже заключены контракты на предварительный заказ.

Специалист добавил, что "Спутник V" прошел клинические испытания третьей фазы и при этом не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания у привитых, а уровень эффективности прививки превысил 90%. 

"Учитывая эти факты, даже без опубликованных результатов третьей фазы испытания есть основания думать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac", — цитирует слова Фазели RT.

В своем материале журналист упомянул и о сотрудничестве разработчиков "Спутника V" с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от COVID-19 с применением одного из компонентов российского препарата.

Ранее Ruposters писал, что в Белоруссии начинается вакцинация населения препаратом "Спутник V".

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По материалам: uposters.ru

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