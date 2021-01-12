6 неожиданных вещей, которые крадут вашу женскую энергию

Вадим Карасев

Здоровая энергетика и мощное биополе являются важнейшей составляющей успеха в любви и в делах для любой женщины. Именно поэтому нужно помнить о вещах, которые крадут энергию и приводят к проблемам.

Довольно часто женщины сами привлекают проблемы и несчастья из-за своих токсичных установок. Нужно избавляться от них в самую первую очередь. После этого также необходимо исправить все, что описано далее. Проведя комплексную работу над собой и своей жизнью, вы сможете заметить, насколько больше у вас станет удачи и хорошего настроения.

Плохой сон

Плохой сон опасен для всех, но для женщины вдвойне, потому что отсутствие сна или его низкое качество ускоряют процесс старения. Для женщины красота и активность — это залог успеха в любви. Мужчины гораздо реже обращают внимание на тех представительниц прекрасного пола, у которых нет в запасе сил и энергии.

Правильный и здоровый сон позволяет наполняться энергией Вселенной и быть всегда на высоте. Также на биополе человека очень сильно влияет режим дня. Нужно придерживаться правильного ритма, ложась и вставая вовремя.

Отсутствие внимания со стороны любимого мужчины

Когда мужчины нет вовсе, все просто — женщине нужно быть позитивной, чтобы привлекать внимание окружающих. Если же мужчина уже имеется, у нее должна быть другая цель — радовать его и наслаждаться его обществом. Если женщина это делает, но в ответ не получает ничего, ее энергия иссякает.

Когда любимый мужчина показывает женщине свое безразличие, это серьезная проблема. Нужно уходить от такого человека, не тратя на него свое время. Это крайне негативно сказывается на силе женской ауры, и на уверенности женщины в себе.

Чувство вины

Это разрушительное чувство очень плохо влияет на энергетику женщин. Мужчины немного легче переживают обвинения, тем более беспочвенные. Женщины же переживают по этому поводу, что очень сильно сказывается на их энергетике.

Пусть вина не будет для вас больше большой проблемой. Если вы в чем-то виноваты, постарайтесь это исправить или просто запомнить, как поступать не стоит. Думать об этом и сожалеть стоит минимальное количество времени.

Сплетни

Эксперты в области биоэнергетики советуют женщинам как можно меньше сплетничать. Это может крайне негативно сказываться на энергетике и удаче. Говорят, что удача отворачивается от тех, кто часто за спиной обсуждает людей — не важно, хороших или плохих. Не стоит перемывать никому кости.

Зависть подруг

Это очень опасно. Даже если у вас есть чем похвастаться, лучше этого не делать. Скромность не только красит женщину, но и лишает ее соперниц и недоброжелателей. Завистливые люди всегда найдут повод возненавидеть вас, поэтому лучше общаться только с теми, кто точно не будет завидовать, либо делать так, чтобы поводов для зависти было меньше.

Когда зависть заходит слишком далеко, это может приводить к сглазам. Негативные мысли других людей крайне негативно сказываются на энергетике женщины. Нельзя давать никому повода желать вам проблем. Не завидуйте никому и сами: из-за этого удача может начать обходить вас стороной.

Беспорядок в доме

Бедлам в доме — это проблема для энергетики каждого человека, который в нем живет, но для женщин беспорядок куда опаснее. Мужчины реже замечают неприятные детали вроде грязи или пыли, а разбросанные вещи для них — это зачастую и вовсе норма.

Женщине же необходимо следить за чистотой в доме, чтобы оставаться красивой, желанной, сильной энергетически и ментально. Как говорится, «порядок дома — порядок внутри».