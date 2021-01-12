Аспирин для томатов – отличные результаты

Анастасия Иванова

Выращивая рассаду томатов, многие огородники используют обычный аптечный аспирин, который является прекрасным иммуностимулятором для растений. Также этот препарат улучшает созревание плодов, и повышает вкусовые качества помидоров.

Применение аптечного аспирина для томатов

Лучше всего томаты опрыскивать питательными растворами с аспирином. Можно приготовить такое средство: 2 таблетки аспирина растворить в 4 л теплой воды. Этим раствором 1 раз в 10 дней рассаду следует опрыскивать по листу. Процедуру желательно проводить рано утром.

Многие дачники поступают гораздо проще – они растворяют 1 таблетку в 5 л воды и опрыскивают рассаду или кусты из пульверизатора. Стебли тоже надо хорошо промачивать от корня и до самой макушки.

Для профилактики развития болезней помидоры опрыскивают аспирином каждые две недели.

Это средство поможет уберечь рассаду помидоров от многих напастей. Но что делать, если рассада приболела?





Аспирин против мучнистой росы

Аспирин – это прекрасное средство против грибковых заболеваний помидоров и в частности против мучнистой росы. Полезно приготовить такой раствор:

1 г аспирина;3 г обычной пищевой соды;5 мг денатурата;5 г хозяйственного мыла.

Все составляющие следует растворить в 1 л тепловатой воды. Помидоры опрыскивают раствором по листу. Необходимы три обработки с интервалом около недели.

Частая ошибка при выращивании томатов

Очень часто люди приезжают на дачу только на выходных, и в буквальном смысле слова не знают, что надо сделать в первую очередь. Нехватка времени приводит к плохому уходу за растениями, и в итоге урожая получаются плохим.

Самая главная ошибка при выращивании помидоров – это неправильная обработка растений. Если выдастся дождливый день, то нет никакого смысла опрыскивать помидоры – лучше заняться другими огородными делами, чтобы не тратить, зря время.

Не стоит также опрыскивать томаты на протяжении дня, если будет солнечно. Такая обработка приведет к ожогам листьев, и растения начнут болеть.

Для обработок томатов следует выбрать погожий день, и провести опрыскивание рано утром, чтобы раствор на листья успел хорошо просохнуть. Желательно, чтобы утром было мало росы.

Можно опрыскивать кусты и вечером, но не позднее 20 часов. Дело в том, что до наступления ночи и понижения температуры раствор на листьях тоже должен успеть хорошо просохнуть, иначе помидоры могут заболеть.