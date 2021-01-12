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Более 4 тысяч ребят занимались в астраханском «Кванториуме» в 2020 году

Более 4 тысяч ребят занимались в астраханском «Кванториуме» в 2020 году

В 2020 году более 4 тысяч детей прошли обучение в астраханском детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

«Образовательные программы «Кванториума» охватывают шесть направлений: биотехнологии, робототехника, беспилотные летательные аппараты, нанотехнологии, программирование, технологии виртуальной и дополненной реальности. Каждый пятый обучающийся по программам так называемого вводного модуля перешел в 2020 году на обучение по углубленным программам», – уточняется в информационном релизе.

Ребята принимали участие в различных конкурсах и соревнованиях федерального и международного масштаба. Они представляли свои проекты на Всероссийский конкурс «Кампус молодежных инноваций "ЮниКвант"» в ВДЦ «Океан»,  на очный этап XVI Балтийского научно-инженерного конкурса (г. Санкт-Петербург), на Всероссийский конкурс интерактивных реконструкций событий Великой Отечественной войны, на Всероссийский конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК», Всероссийский конкурс для школьников «Исследовательские и научные работы, проекты», на Международный конкурс «Школьник будущего», на фестиваль «РобоФест», Международный конкурс компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер 2020», на Всероссийский конкурс детских инженерных команд «Кванториада 2020», на Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В 2020 году «Кванториум» внес свой вклад в реализацию федерального проекта «Билет в будущее», предоставив детям возможность пройти однодневные пробы по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «3D-моделирование для компьютерных игр», «Сельскохозяйственные биотехнологии».

Здесь проводятся различные мероприятия научно-просветительского характера: хакатоны, лекции, викторины, лабораторные работы, конференции, конкурсы, семинары и т.д.

На площадке детского технопарка проходили финальные испытания VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Инженерный дизайн CAD – юниоры».

# Общество
По материалам: edu.ru

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