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Business Insider: Преимущество авианосцев США тает с каждым днем

Business Insider: Преимущество авианосцев США тает с каждым днем

Стремительное развитие военного потенциала России и Китая грозит американским авианосцам потерей господства на море. Наибольшую угрозу представляют российские гиперзвуковые ракеты, скорость и манёвренность которых делают невозможным их перехват, пишет в Business Insider Бенджамин Браймлоу.

В конце августа Китай осуществил запуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря. Таким образом Поднебесная впервые продемонстрировала, что ВМС страны могут поражать не только наземные, но и морские цели, например авианосцы. Как отметили в Пекине, запуск, осуществлённый на следующий день после того, как американский разведывательный самолёт U-2 вторгся в воздушное пространство Китая в районе проведения манёвров со стрельбой, был сделан «в качестве предупреждения США».

Не желая отставать, в декабре российские военные провели третий испытательный пуск новой гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» в Белом море. Запущенная с фрегата ракета достигла скорости 8 Махов и успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Проведённые Россией и Китаем испытания Браймлоу называет лишь одним из показателей того, что на протяжении долгого времени господствовавшие на море американские авианосцы, «в скором времени могут столкнуться с реальной угрозой».

В частности, в СССР, несмотря на развитие собственного военно-морского флота, считали, что для атаки на один авианосец США потребуется около 100 бомбардировщиков, примерно половина из которых будет уничтожена. После окончания холодной войны и распада Советского Союза господство американских авианосцев казалось неоспоримым, они играли ключевую роль в конфликтах, в которые США были вовлечены с 1990-х годов. Тем не менее с этого же времени Вашингтон начал терять свои лидирующие позиции на море, в первую очередь из-за стремительного роста военной мощи Китая.

Американские авианосцы обозреватель Business Insider называет «одной из главных проблем Пекина». Так, присутствие американских военных кораблей помогло сдержать вторжение на Тайвань в 1950-х годах, а в 1996 году после решения Вашингтона направить две авианосные группы Пекин был вынужден предпринять шаги по снижению напряжённости в Тайваньском проливе. С тех пор Китай направил значительные средства на развитие своего военного потенциала.

На данный момент Поднебесная может похвастаться одним из крупнейших и наиболее современных ракетных арсеналов в мире, 95% которого выходит за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого в 2019 году вышли США и участником которого никогда не был Китай. Ещё одной серьёзной угрозой являются гиперзвуковые ракеты, которые развивают слишком высокую скорость, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать. Более того, манёвренность таких ракет делает практически невозможным их перехват. На вооружении Китая есть сразу несколько гиперзвуковых ракет: DF-17 и DF-100. Россия, в свою очередь, в настоящий момент разрабатывает целый ряд гиперзвуковых ракет, наиболее перспективной из которых является «Циркон».

Несмотря на то что возможности нового вооружения России и Китая Бенджамину Браймлоу неизвестны, проведённые странами испытания он считает угрозой господству американских авианосцев.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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