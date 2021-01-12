Цветочное панно

Анастасия Иванова

Цветочное панно на стене – это очень красиво. Когда смотришь, кажется, что это картина, которая, как будто ожила. С другой стороны – это прекрасный букет, который хочется взять в руки. Это прекрасная идея для подарка, но и в доме такая картина-панно будет смотреться шикарно. Цветы – это всегда красиво и красочно. Они наполняют жизнь радостью. Пусть они сделаны своими руками или куплены в магазине, это не меняет сути. Это элемент, который напоминает о лете и тепле. А работа, сделанная своими руками, содержит еще и частичку вашей души.

Для работы понадобится:

цветы, которые выбраны на ваш вкус;зелень;различные украшения;рамка, с картонной вставкой;акриловая краска;флористическая губка;клей ПВА;лист бумаги или обоев;горячий клей.





После того как картина-панно готова, можно еще раз посмотреть и добавить какие-то штрихи. Они могут добавляться прямо краской и кисточкой. Так вы можете выделить важные элементы. Можно сделать какую-то надпись. Необыкновенная картина готова, осталось только сделать крепление и поместить ее на стену. Туда, где она будет выгодно смотреться.

Летний букет в вашем доме никого не оставит равнодушным. Ведь цветы – это нежность, которая может погрузить в мечты. Это лето, отдых, дети. Все это будет сейчас в вашем доме. Особенно, если с каким-то из цветов, связано что-то особенное, это будет вдвойне приятно. А работа, сделанная своими руками, будет радовать своим теплом.

Творческих успехов!