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Десять школ Бурятии участвуют в проекте Минпросвещения России «500+»

Десять школ Бурятии участвуют в проекте Минпросвещения России «500+»

250 школ 20 регионов России, в том числе десять школ из Бурятии, участвуют в проекте «500+», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Бурятия.

В их число вошли школы из девяти районов республики и города Улан-Удэ: Заиграевская открытая средняя общеобразовательная школа, Гундинская средняя общеобразовательная школа, Закаменская школа № 1, Туркинская средняя общеобразовательная школа, Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа № 1, Большекуналейская средняя общеобразовательная школа имени Гуслякова Георгия Ивановича, Иволгинская средняя общеобразовательная школа, Кяхтинская средняя общеобразовательная школа № 3, общеобразовательная школа № 5 г. Гусиноозерска и основная общеобразовательная школа № 23 г. Улан-Удэ.

Проект «500+» способствует повышению качества образования и направлен на поддержку школ с низкими образовательными результатами, работающих в сложных социально-экономических условиях, а также на адресную поддержку учащихся с проблемами в обучении.

Являясь частью федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», проект «500+» призван оказать содействие в достижении глобальной цели по вхождению России в число десяти стран – лидеров по качеству общего образования.

В рамках проекта сформированы методики адресной поддержки школ – участниц проекта по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов.

На республиканском уровне создана рабочая группа, в которую вошли представители Министерства образования и науки Республики Бурятия, Регионального центра обработки информации и оценки качества образования, Бурятского республиканского института образовательной политики, Республиканского центра образования.

В рамках проекта за каждой школой закреплен куратор-наставник из числа высококвалифицированных педагогов с большим управленческим опытом. Кураторы проводят консультации по вопросам разработки программ, которые помогут справиться с кризисной ситуацией, организации мониторинга и оценки качества и результативности принимаемых мер.

# Общество
По материалам: edu.ru

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