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"Добро пожаловать в Brexit": таможенники ЕС отобрали у британских водителей бутерброды

"Добро пожаловать в Brexit": таможенники ЕС отобрали у британских водителей бутерброды

Сотрудники таможни Нидерландов забирают у водителей из Великобритании бутерброды с ветчиной и ссылаются при этом на Brexit – об этом рассказало само голландское телевидение, сняв соответствующий сюжет на границе.

На видео таможня экспроприирует у британца несколько бутербродов. Водитель предлагает отдать им только мясо, но госслужащие отвечают: "Нет, мы конфискуем все. Добро пожаловать в Brexit, сэр".

Согласно требованиям европейского законодательства, с 1 января 2021 года в ЕС нельзя ввозить продукты животного происхождения, а значит – с содержанием мяса или молочных продуктов. По официальной версии, это делается для защиты от ящура или свиной чумы.

И британские, и нидерландские власти уже предупредили тех, кто пересекает границу, о том, что вся еда будет конфискована, даже если это личный обед или единственный бутерброд в фольге. В Голландии, в частности, таможня показала изъятые продукты – в их число вошли даже апельсины и хлопья.

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По материалам: uposters.ru

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