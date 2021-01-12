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Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с бойфрендом в честь годовщины отношений

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с бойфрендом в честь годовщины отношений

21-летняя дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза уже много лет живет вместе с бабушкой в Майами. Девушка, как и ее звездные родители, увлекается музыкой и активно ведет свой блог в инстаграме. На его страницах Лиза рассказывает не только о своем творчестве, но и публикует фото с друзьями и бойфрендом по имени Кайл.

Вчера девушка и ее молодой человек отметили ровно год с начала романа. По этому случаю Лиза не только поделилась новыми снимками с Кайлом, но и рассказала историю их знакомства, а также призналась бойфренду в любви.


Лиза Варум и Кайл

Ровно год назад в этот день я познакомилась с Кайлом на шоу. Наша встреча случилась еще до того, как весь мир рухнул из-за пандемии коронавируса. Теперь я понимаю, почему люди так долго не могли забыть историю любви Мередит и Дерека (главных героев сериала "Анатомия страсти". — Прим. ред.). Понимаю, о чем люди думают, когда говорят о любви — том самом понятии, которое на какой-то момент было для меня полностью потеряно. Когда я встретила тебя, мне просто захотелось стать лучше. Я не знала, зачем мне это, но все равно это делала. И становлюсь лучше до сих пор. Этот год заставил меня понять, как редко люди по-настоящему желают другим добра. Помог перестать думать, что на нас влияет чей-то чужой выбор, и заставил до последнего держаться за надежду. Думаю, так будет всегда. Спасибо за твою любовь. Даже несмотря на то, что в начале этот процесс занял у нас некоторое время, мы будем считать этот день официальной стартовой линией наших отношений. Счастливой первой годовщины абсолютной любви всей моей жизни (и счастливого Международного дня Кайла и Лиз всем остальным),

— написала Лиза в своем инстаграме.


Бойфренд Лизы — солист группы Palomino Blond. Молодых людей в свое время свела именно любовь к музыке. Изначально у девушки и ее возлюбленного были большие творческие планы на 2020 год, однако пандемия коронавируса расставила все по своим местам. В итоге влюбленные провели вместе карантин, что, судя по всему, только укрепило их отношения.


До встречи с Кайлом Лиза Варум несколько лет встречалась с музыкантом Марком Анджело. Родители Лизы были знакомы с ее парнем и одобряли ее выбор. Девушка даже мечтала о свадьбе с возлюбленным, однако в какой-то момент они неожиданно приняли решение расстаться. Позже дочь Варум и Агутина призналась, что ей просто стало скучно в этих отношениях.


Лиза Варум с экс-бойфрендом Марком

Напомним, что Лиза — единственный ребенок Анжелики Варум и Леонида Агутина. Будучи еще совсем маленькой, малышка вместе с бабушкой и дедушкой по материнской линии переехала в США. Решение отдать девочку на воспитание родителям Варум и Агутин приняли из-за необходимости постоянно ездить на гастроли по всему миру, чтобы обеспечивать семью. При этом Анжелика и Леонид регулярно навещают дочь в Америке. Подробнее о жизни Лизы NEWSTES.RU уже рассказывал в одном из недавних материалов.


Анжелика Варум с дочерью Лизой
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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