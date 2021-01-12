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Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась новым фото с помолвки: "Новая глава"

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась новым фото с помолвки: "Новая глава"

Сразу же после Нового года дочь 54-летнего миллиардера Романа Абрамовича (от его брака с бывшей стюардессой Ириной Маландиной), 26-летняя Софья, объявила о своей помолвке. Выпускница престижного колледжа Royal Holloway при Лондонском университете и профессиональная наездница опубликовала в своем инстаграме фото с возлюбленным, имя которого до сих пор держит в секрете.

Предложение руки и сердца молодой человек сделал Софье во время их романтического отдыха на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Вчера же девушка в очередной раз вспомнила этот яркий момент своей жизни и поделилась ранее не опубликованным снимком, сделанным в тот день. На нем они стоят на побережье в обнимку, готовясь слиться в нежном поцелуе.


Софья Абрамович с возлюбленным

01/01/21. Новая глава,

— подписала снимок Софья, также сопроводив его смайлами в виде большого красного сердца и помолвочного кольца.

Неделей ранее девушка поделилась в соцсети фотографией кольца, показав, как украшение смотрится на ее руке, а также отметила, что начало 2021 года выдалось удивительным.


О возлюбленном Софьи Абрамович практически ничего не известно: первые совместные фото с бойфрендом дочь миллиардера начала публиковать только три недели назад. По словам девушки, они начали встречаться в период карантина, а познакомились благодаря ее сестре. Влюбленные вместе живут в Лондоне.


Напомним, что всего у Романа Абрамовича семеро детей: пятеро из них были рождены его второй супругой Ириной, а двое младших появились в браке с Дашей Жуковой. Кстати, последняя уже успела поздравить Софью с помолвкой, оставив ей смайл в виде двух розовых сердец под постом в инстаграме.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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