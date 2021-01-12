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Дуда наградит посла США в Варшаве орденом за заслуги перед Польшей

Дуда наградит посла США в Варшаве орденом за заслуги перед Польшей

Президент Анджей Дуда наградит уходящего посла США в Польше Джорджетт Мосбахер Большим крестом Ордена за заслуги перед Республикой Польша.

Джорджетт Мосбахер завершает свою дипломатическую миссию в Польше, и в знак внимание к этой политической фигуре президент Анджей Дуда принял решение наградить гражданку Америки одной из высших наград страны.

ИА Newstes напоминает, что в декабре 2020 года посол США в Польше Жоржетта Мосбахер заявила о своей скорой отставке в связи с грядущей сменой власти в Белом доме. При этом она признала, что «Джо Байден выиграл выборы». Мосбахер, параллельно являющаяся основателем американской косметической компании La Praire и входящая в список миллионеров США, уточнила, что намерена и дальше заниматься «польским регионом».

«Я хотел бы и буду участвовать в этом регионе, поэтому я не уезжаю из Польши навсегда. Польша занимает место в моем сердце», — заявила она Polsat News.

Однако какие конкретно планы у дипломата, не уточнила.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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