Дуда наградит посла США в Варшаве орденом за заслуги перед Польшей
Президент Анджей Дуда наградит уходящего посла США в Польше Джорджетт Мосбахер Большим крестом Ордена за заслуги перед Республикой Польша.
Джорджетт Мосбахер завершает свою дипломатическую миссию в Польше, и в знак внимание к этой политической фигуре президент Анджей Дуда принял решение наградить гражданку Америки одной из высших наград страны.
ИА Newstes напоминает, что в декабре 2020 года посол США в Польше Жоржетта Мосбахер заявила о своей скорой отставке в связи с грядущей сменой власти в Белом доме. При этом она признала, что «Джо Байден выиграл выборы». Мосбахер, параллельно являющаяся основателем американской косметической компании La Praire и входящая в список миллионеров США, уточнила, что намерена и дальше заниматься «польским регионом».
Однако какие конкретно планы у дипломата, не уточнила.