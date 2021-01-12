"Два года не брила ноги": Виктория Боня призналась, что давно отказалась от эпиляции

Вадим Карасев

41-летняя Виктория Боня сделала неожиданное признание. Звезда "Дома-2" раскрыла, почему давно не делает эпиляцию, сообщает "Телепрограмма".

Виктория Боня регулярно общается со своими поклонниками онлайн, рассказывая о секретах ухода за собой. Однако подписчиков удивило заявление светской львицы об эпиляции, которое прозвучало в ее очередном прямом эфире.



"Эпиляцию не делаю, у меня волосы не растут, девочки. Я ноги брею раз в год перед Каннским фестивалем. Но в прошлом году забыла, и позапрошлом — два года не брила ноги", — заявила звезда, не став уточнять, почему у нее не растут волосы.



Виктория Боня ранее продемонстрировала своим подписчикам в инстаграме, как она тренирует в спортзале большую ягодичную мышцу, заднюю часть бедра и поясничную мышцу.

В ролике звезда выполняет румынскую тягу. При выполнении данного упражнения задействованы также малые и средние ягодичные мышцы и мышцы бедра.



"Это новое упражнение, раньше не делала его и должна сказать — на следующий день все горело!! Жестко! Попробуйте обязательно!!" — прокомментировала свою тренировку Виктория Боня.



До этого Виктория Боня в своем очередном познавательном видео продемонстрировала, как сидеть "на женском месте".

"Это лайфхак тысячелетия! Обычно нам неудобно выпрямить спину, потому что точка опора где? А мои девочки уже знают, что сидеть надо на одном месте, которое у всех девочек есть", — рассказала светская львица, продемонстрировав упражнение на собственном примере.

Виктория Боня уверена, что ее лайфхак поможет девушкам сохранить правильную осанку в повседневной жизни.

Что происходит — попа сразу отъезжает назад. Мы садимся на косточки — там две косточки есть, мы на них садимся, и ты не можешь сутулиться. Ты можешь сидеть часами таким образом — отодвигаем хвостик, садимся на косточки, на одно женское место, и все — спина прямая сразу.

Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня откровенно рассказала о бедности, в которой она жила. Светская львица призналась, что в свое время у нее даже не было крыши над головой.