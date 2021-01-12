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Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России

Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России

Руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провел в понедельник телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым.

Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэйва Батлера.

«Милли поговорил по телефону с начальником Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым и начальником штаба армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой, а также с несколькими коллегами [из других стран] в течение последних дней. Темы обсуждения включали вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе нынешнюю обстановку в плане безопасности», — отметил полковник.

Как ранее сообщили журналистам в Минобороны России, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Последний раз Герасимов и Милли созванивались в августе 2020 года после инцидента с американскими военными, которые пытались заблокировать прохождение российской военного патруля в Сирии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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