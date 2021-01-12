Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России
Сегодня, 03:00 Влада Некрасова
Руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провел в понедельник телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым.
Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэйва Батлера.
«Милли поговорил по телефону с начальником Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым и начальником штаба армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой, а также с несколькими коллегами [из других стран] в течение последних дней. Темы обсуждения включали вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе нынешнюю обстановку в плане безопасности», — отметил полковник.
Как ранее сообщили журналистам в Минобороны России, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Последний раз Герасимов и Милли созванивались в августе 2020 года после инцидента с американскими военными, которые пытались заблокировать прохождение российской военного патруля в Сирии.
По материалам: eadaily.com