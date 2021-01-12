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Голливуд готовится к новым переносам своих блокбастеров

Голливуд готовится к новым переносам своих блокбастеров
По данным Variety, студии Голливуда готовятся к новой волне переносов блокбастеров на фоне пандемии коронавируса, которая и не думает исчезать.
Прошлой ночью Sony уже перенесла «Морбиуса», и, похоже, это было лишь начало. Схожая судьба, вероятно, постигнет новую версию «Золушки» той же студии и «King’s Man: Начало».
Впрочем, основной «блок» переносов затронет весенние премьеры, среди которых полно громких наименований — «Не время умирать» (2 апреля), «Тихое место 2» (23 апреля), «Чёрная вдова» (7 мая), «Главный герой» (21 мая), «Форсаж 9» (28 мая), «Круэлла» (28 мая).

В списке также указана «Годзилла против Конга», однако картина в том числе выходит на HBO Max, поэтому в данном случае ситуация несколько иная. Представители индустрии предполагают, что некоторые студии без своих стриминговых сервисов могут заключить сделки, чтобы их фильмы выпустили на каких-то сторонних площадках — Netflix, Amazon и так далее.
Также снова начали возникать слухи, что «Чёрная вдова» может выйти на Disney+, однако представители студии это отрицают.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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