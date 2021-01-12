Голливуд готовится к новым переносам своих блокбастеров

Влада Некрасова

По данным Variety, студии Голливуда готовятся к новой волне переносов блокбастеров на фоне пандемии коронавируса, которая и не думает исчезать.Прошлой ночью Sony уже перенесла «Морбиуса», и, похоже, это было лишь начало. Схожая судьба, вероятно, постигнет новую версию «Золушки» той же студии и «King’s Man: Начало».Впрочем, основной «блок» переносов затронет весенние премьеры, среди которых полно громких наименований — «Не время умирать» (2 апреля), «Тихое место 2» (23 апреля), «Чёрная вдова» (7 мая), «Главный герой» (21 мая), «Форсаж 9» (28 мая), «Круэлла» (28 мая).В списке также указана «Годзилла против Конга», однако картина в том числе выходит на HBO Max, поэтому в данном случае ситуация несколько иная. Представители индустрии предполагают, что некоторые студии без своих стриминговых сервисов могут заключить сделки, чтобы их фильмы выпустили на каких-то сторонних площадках — Netflix, Amazon и так далее.Также снова начали возникать слухи, что «Чёрная вдова» может выйти на Disney+, однако представители студии это отрицают.